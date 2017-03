Piazza Affari apre in rosso con le banche. Caute le altre borse aspettando la Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che avviano gli scambi poco sopra la parità, mentre appare, apre i battenti in rosso sullaLa cautela sembra d'obbligo, in attesa dell'evento clou della settimana: lache dovrebbe sancire un nuovoSostanzialmente stabile l', che scambia sui livelli della vigilia a 1,067. Fermo anche lo, che si mantiene a 188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,33% in attesa dell'asta del Tesoro in mattinata.è poco mossa, riportando un +0,06%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,12%, andamento più cauto per, che mostra una performance pari a -0,07%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,28%.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,24%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,06%, dopo i festeggiamenti del 70esimo anniversario Fra i più forti ribassi si segnalano le banche, a partire da, che flette del 2,26%. In rosso anche, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%,dell'1,39% eddell'1,36%.In cima alla classifica dei titoli adi Milano si segnalacon un brillante rialzo del 3,23%.Sul resto dle Listino corre, con un vantaggio del 3,18% grazie all'annuncio di un consolidamento sul mercato USA con la newco Enetronica Inc