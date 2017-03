Piazza Affari si riporta a galla ma resta cautela fra le borse in attesa della Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che siriporta a cavallo dlela parità, dopo un esordio più sacrificato a causa dellaLa cautela è d'obbligo, in attesa dellache dovrebbe sancire un nuovoL'altro fattore che pesa è il rischio derivante dalle, che ha fatto impennare il cambiosino a 1,07 USD per poi riportarsi a 1,066.Ancora in calo il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 48,26 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,34%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,30%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sulTra lea grande capitalizzazione, si segnala, con un incremento dell'1,54%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,53%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,73%, dopo i festeggiamenti dei 70 anni , con, che prosegue le contrattazioni a -2,28%. Male ancheche scende dell'1,88% e, che segna un -1,25%.