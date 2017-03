RFI e Fondazione ItaliaCamp siglano intesa per valorizzare stazioni

(Teleborsa) - Avviare nuovi progetti di innovazione ed integrazione sociale nelle stazioni di, () sviluppando nuove forme di gestione degli spazi a disposizione. È questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa firmato oggi da, presidente di Fondazione ItaliaCamp, e, amministratore delegato e direttore generale diRFI e Fondazione ItaliaCamp condividono un approccio alle politiche sociali che, grazie all'utilizzo degli spazi delle stazioni non più funzionali alle attività ferroviarie, potrà concretizzarsi in percorsi d'integrazione e innovazione sociale.Il protocollo punta a individuare progetti da realizzare negli spazi ferroviari messi a disposizione da. Si tratterà di progetti di valorizzazione a fini sociali, culturali, ambientali e turistici, di educazione e formazione giovanile e di inclusione, che potranno essere realizzati anche negli spazi impresenziati (ossia non più funzionali all'esercizio ferroviario). Sono, ad oggi, circa 1.700 le stazioni impresenziate, al centro dell'impegno diper la loro riorganizzazione e riutilizzo."Negli ultimi anni" ha dichiarato, AD di. "Il riutilizzo di questo patrimonio immobiliare per fini sociali è un'opportunità per tutti: non solo per chi prende l’impegno di gestire tali spazi, ma anche per il sistema ferroviario stesso, perché – soprattutto nel caso delle piccole stazioni – in tal modo ci assicuriamo che rimangano vive", ha concluso."L’innovazione sociale di Fondazione Italiacamp è innovazione relazionale. Proponiamo un nuovo modello di sinergia tra istituzioni pubbliche, terzo settore, startup, imprese strutturate e la community di ricercatori e innovatori, affrontando problematiche di rilevo nazionale" ha dichiarato, Presidente di Fondazione Italiacamp.