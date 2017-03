Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 20.881,48 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.373,47 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,41%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,08%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,56%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,09%.scende dell'1,54%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,14%.(+6,79%),(+4,82%),(+2,75%) e(+2,40%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,49%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.