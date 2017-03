Trenitalia, sconti per i gruppi nella Giornata della memoria contro la mafia

(Teleborsa) - Trenitalia, grazie ad un accordo con l’associazione Libera, offreper i gruppi che raggiungeranno in treno i luoghi dove, il prossimo 21 marzo, si celebrerà la XXIILo annuncia la società del gruppo FS, ricordando chma la “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” - organizzata dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai - sarà celebrata contemporaneamente inL’agevolazione prevedehe raggiungeranno con i treni del servizio nazionale (Frecce e Intercity) le diverse sedi della manifestazione. Lo sconto sarà applicato per la 1a e la 2a classe e per i livelli Business, Premium e Standard dei Frecciarossa, e sarà valido per i biglietti ferroviari da/per le diverse città toccate dell’evento viaggiando nei giorni 20, 21 e 22 marzo.