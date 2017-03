Wall Street ancora senza slancio in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -Il clima attendista d'obbligo in attesa che la Fed, in settimana, si pronunci in materia di tassi d'interesse In una giornata priva di dati macro, gli occhi degli investitori sono stati puntati sulle storie societarie. Grande l'attenzione su Intel che ha deciso di acquistare Mobiley per 15,3 miliardi di dollari. Tra gli indici a stelle e strisce, ilè stabile e si posiziona su 20.882,81 punti. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per loche rimane a 2.372,49 punti. Lieve rialzo per il(+0,14%).Tra i(+0,55%),(+0,52%) e(+0,51%)., invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%., che evidenzia una perdita dell'1,50%., con un decremento dell'1,37%.suche soffre un calo dell'1,10%.