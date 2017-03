Banche, accelerano i prestiti alla clientela.Tassi al minimo storico

(Teleborsa) -, rispetto al +1,5% registrato nel mese precedente, rafforzando il miglioramento della dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere. E' quanto sottolinea il rapporto mensile dell'A febbraio 2017, i tassi di interesse applicati sui prestiti alla clientela risultano stabili, su livelli molto bassi:(2,87% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). , era l’1,56% il mese precedente (5,48% a fine 2007)., (e 5,72% a fine 2007). Sul totale delle nuove erogazioni di mutui circa i due terzi sono mutui a tasso fisso.Lenette (cioè al netto delle svalutazioni già effettuate dalle banche con proprie risorse)(il valore più basso da giugno 2014), in forte diminuzione rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi). In particolare, rispetto al picco di 89 miliardi toccato a novembre 2015 si registra una riduzione delle sofferenze nette di oltre il 12%.(era il 4,89% a fine 2016 e lo 0,86% prima della crisi).(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine)(variazione pari a +3,9% su base annuale),(pari a -15,5%). La dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente + obbligazioni) ha registrato a febbraio 2017 una variazione su base annua pari a -0,5%, era -1,3% il mese precedente.– in valore assoluto -a (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie)(1% il mese precedente e in flessione dal 2,89% a fine 2007) ad effetto:- del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), che si è attestato allo 0,41% (0,41% a gennaio 2017);- del tasso sui) pari a 0,68% (dallo 0,67% di gennaio)- del rendimento delle obbligazioni, pari al 2,72%, 2,71% il mese precedente.