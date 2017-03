BPVi, istituisce fondo per compensare azionisti "disagiati"

Mentre si tenta il tutto per tutto per "racimolare" le adesioni alla proposta transattiva a favore dei soci e dopo che la BCE ha dato l'OK alla procedura di compensazione ha annunciato unaLaavanzata dalla banca prevede, a sostegno degli azionisti che versano in condizioni particolarmente disagiate. Il fondo è riservato esclusivamente agli azionisti che versino in condizioni disagiate (come risultante dal modello ISEE) ed abbiano acquistato o sottoscritto azioni BPVi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016.In dettaglio, è previsto unche si aggiunge a quello della proposta transattivaper le azioni BPVi, pari ad un(con ISEE minore o uguale a 6.500 euro in indennizzo pari al 90% dell’importo indicato; con ISEE da 6.500 euro a 9.000 euro un indennizzo pari al 70% dell’importo; con ISEE da 9.000 euro a 13.000 euro un indennizzo pari al 50% dell’importo di cui sopra).e sarà riconosciuto a fronte della rinuncia dell’azionista a qualsiasi pretesa nei confronti della banca e del management.L'iniziativa Welfare verrà attivata esclusivamente a seguito della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’avviata il 10 gennaio 2017 e tuttora in corso.