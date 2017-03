Cercare casa? In Europa ci pensano le donne, millennials e tecnologiche

(Teleborsa) -Scegliere la casa giusta non è mai una cosa da poco: tanti annunci da consultare, cercando di conciliare caratteristiche migliori col prezzo più basso.Un'impresa che porta via tante energie.Ci pensa Mitula a tracciare il "profilo" della perfetta cercatrice di case analizzando le tendenze in Francia, Inghilterra, Svizzera, Spagna, Portogallo e, ovviamente,Italia. Donna, millennial e tecnologica.In Italia il 67% di chi effettua le ricerche è donna e nel 57,7% dei casi analizza gli annunci immobiliari con il cellulare (57% percentuale più alta fra gli stati analizzati).Anche in, infatti, le cose non cambiano e sono le donne a scegliere l’appartamento (68,5%), nel 26% dei casi con un’età compresa tra 25-35 anni. Stessa tendenza per ilsono le donne a scegliere (70%), nella fascia d’età che va dai 25 ai 35 anni (37%) e nel 34% dei casi lo fanno attraverso il proprio cellulare.che registra la percentuale più alta di ricerche attive ad eccezione della Spagna, dove la percentuale maggiore di chi seleziona gli annunci immobiliari riguarda la fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni.dopo l’Italia ci sono la Spagna e il Regno Unito (56%), seguiti da Portogallo (52%) e Francia (37%), prima invece per consultazioni attraverso PC (50%)..