Expert System nomina Stefan Welcker capo dell'area di lingua tedesca

Expert System

(Teleborsa) -annuncia la(Germania, Austria, Svizzera). Con un’esperienza di oltre 20 anni nell'ambito dell’information technology, Stefan Welcker avrà l’incarico di, subentrando a Stefan Geissler, che entra a far parte del team di ricerca e sviluppo della società nel ruolo di Senior Cognitive Scientist.Prima di entrare a far parte di Expert System, Stefan Welcker è stato managing director della società di investimenti CF2O. Precedentemente, ha guidato il processo di trasformazione di Lexmark (già Perceptive Software) da fornitore hardware a leader in soluzioni tecnologiche nell’Europa centrale e orientale. Nel corso della sua carriera, Stefan ha svolto un ruolo strategico nell’aiutare aziende del calibro di E.ON, Airbus, EADS, Siemens, Nestle, BAT and Swiss Re ad evolvere e ottimizzare i processi sfruttando i vantaggi dell’intelligenza artificiale.“Faccio il mio ingresso nel gruppo Expert System in un momento cruciale,” ha dichiarato Stefan Welcker. “L’interesse nei confronti dell’intelligenza artificiale è diffuso in ogni settore, ed Expert System è in prima linea nell’ambito del cognitive computing e della text analytics. Sono entusiasta di unirmi a una realtà così dinamica e innovativa e di condurne ulteriormente crescita e successi nel mercato di lingua tedesca.”