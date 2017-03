Germania, inflazione confermata oltre il target BCE

(Teleborsa) -, come rilevato dai dati preliminari condotti sul monitoraggionei Lander. La crescita del, in linea con l'accelerazione registrata dall'Eurozona nel suo complesso.Secondo l'ufficio statistico Destatis, nel mese di febbraio, come indicato nella lettura preliminare eddi consensus. A gennaio invece si era registrato un decremento dello 0,6%., in sintonia con la stima preliminare e con le previsioni del mercato. Questa costituisce una accelerazione rispetto al +1,9% del mese precedente e rappresenta il più alto tasso di crescita da luglio 2013.Quanto all, i prezzi al consumo sono, in linea con la stima preliminare e le attese, ed hanno, superando il target BCE per la prima volta dal 2012 (anche questo dato era già stimato).