Halliburton in forte calo a Wall Street

Halliburton

Aker Solutions

(Teleborsa) -in forte calo alla borsa diAd accendere la miccia delle vendite, oltre il calo delle quotazioni del greggio, i rumors di stampa del quotidiano finanziario Finansavisen che spiega che il gruppo sarebbe vicino a firmare un accordo per acquistareo la sua divisione sottomarina. Nessun commento da parte di Aker Solution che non ha confermato ne' smentito le indiscrezioni.

Il Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,65 dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 50,22.



Il peggioramento di Halliburton è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,81.

