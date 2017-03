Il lavoro dei sogni esiste: startup cerca “mistery guests” per testare hotel di lusso

(Teleborsa) -Sicuramente avrete sentito più di una volta questa frase, stavolta azzeccata come non mai. Nella percezione comune, il lavoro, infatti, è spesso associato a qualcosa che non sempre risponde ai nostri desideri.Immaginate, infatti, di essere pagati perpronti a passare dalla spa alla piscina facendo magari una pausa, rifocillandovi dopo le "fatiche", usufruendo del servizio in camera, coccolati come veri pascià, senza muovere un dito?Bidtotrip, startup che opera nel settore del luxury travel, ne sta cercando d, una figura full time una e una part time.il candidato ideale, infatti, è una persona affidabile e seria, disponibile ovviamente a viaggiare, con ottima conoscenza dellaPer candidarsi basterà compilare il questionario online disponibile su www.bidtotrip.com/it/il- lavoro-piu-bello-del-mondo.