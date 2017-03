Il Sole 24 Ore, revocato lo sciopero dei giornalisti

Il Sole 24 Ore

sciopero a oltranza

(Teleborsa) - Si placano le acque, almeno per il momento, all'interno deL'assemblea di redazione ha revocato loproclamato venerdì 10 marzo. Il quotidiano sarà in edicola domani e anche il sito è tornato ad essere aggiornato.I giornalisti erano in agitazione dopo aver sfiduciato il Direttore Roberto Napoletano. Ieri il CdA del Gruppo ha deciso di collocare in aspettativa non retribuita, affidando la direzione "ad interim" aConfermato invece lo sciopero di domani 15 marzo indetto dalla rappresentanze sindacali CGIL-CISL-UIL del Gruppo editoriale