Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Industriale

Materiali

Wal-Mart

Nike

Walt Disney

American Express

Chevron

General Electric

Du Pont de Nemours

Caterpillar

Tesla Motors

Analog Devices

Intuitive Surgical

Ctrip.Com International

Citrix Systems

Tripadvisor

American Airlines

Alexion Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.365,45 punti. Sulla parità il(+0,16%); leggermente negativo lo(-0,26%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,11%),(-0,91%) e(-0,82%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,10%),(+1,09%),(+0,70%) e(+0,61%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,11%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.(+4,81%),(+1,11%),(+0,84%) e(+0,78%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,43%.Crolla, con una flessione del 2,87%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,52%.