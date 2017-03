Piazza Affari in coda all'Europa. Pesano banche e petroliferi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A pesare sul sentiment degli investitori, l'attesa dell'inizio della l'aumento dei tassi che è ormai dati per certo



Si dovrà comunque attendere domani sera per capire le mosse della Fed che annuncerà nella conferenza stampaSul fronte macro,, su produzione e vendite, mentre. Deludente anche se in recuperosul sentiment dell'economia.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,064. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.205 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 47,29 dollari per barile, in netto calo del 2,29%.Sulla parità lo, che rimane a quota 191 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,36%.rimane incoloreche lima dello 0,01%.è sottotono con un -0,13%.Pensosache mostra con un calo dello 0,15%., con ilche cede lo 0,86%.di Piazza Affari, giornata moderatamente positiva perche avanza di un frazionale +0,68%.Seduta buona anche perche riflette un moderato aumento dello 0,58%.Fra i più forti ribassi si conferma ilche cede il 3,01%. In generale sono state le banche a soffrire conche cede il 2,56% edel 2,45%.Pesanti anche i titoli petroliferi sulla scia del calo del greggio.cede l'1,23%,l'1,35%. Più contenuti i ribassi diche scivola dello 0,74%.In rosso anche, che evidenzia un deciso ribasso del 2,26%, dopo il lancio di un bond convertibile Da segnalare il rally de(+10,46%), dopo l'uscita di scena di Roberto Napoletano e la performance negativa di(-1,74%), sulle voci di uscita dell'Ad Caio