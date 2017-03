RFI sigla un Protocollo d'Intesa per il potenziamento del terminal merci a Verona

(Teleborsa) -, società del gruppo Ferrovie di Stato, ha siglato un. L'intesa è stata sottoscritta da Matteo Gasparato (Consorzio ZAI) e Maurizio Gentile (RFI).Il Protocollo riguarda uncon gru a portale, aree di stoccaggio e binari di arrivi e partenze di 750 metri, così come prevedono gli standard europei. Gli interventi prevedono lo sviluppo degli impianti ferroviari e intermodali dell’In particolare, per l’ingresso Ovest di Verona,per l’inoltro diretto dei convogli dalle direttrici Ovest-Est alle aree intermodali del Quadrante Europa. I tre binari potranno essere ampliati fino a costruire un nuovo fascio arrivi e partenze di 10 binari con modulo 750 metri, accogliendo e rilanciando i flussi di traffico da e per i principali porti sui versanti tirrenico e adriatico. Inoltre, verrà progettato unper migliorare le operazioni di booking, stoccaggio e filtraggio delle merci che arrivano su gomma.Gli interventi previsti dal Protocollo d’intesa si inseriscono nela, in coerenza con il progetto di collegare i principali terminal alla rete ferroviaria, realizzando così un autentico trasporto intermodale gomma/ferro e migliorando la sostenibilità economica e ambientale del traffico merci.I contenuti del Protocollo rientrano nella cosiddetta, in linea con gli obiettivi fissati daldei Trasporti dell’Unione Europea: trasferire il 30% del trasporto merci su ferro entro il 2030 e il 50% entro il 2050.