Alitalia: Cda approva Piano Industriale. Gubitosi cooptato nel Consiglio in attesa della presidenza

(Teleborsa) -La riunione del Cda, che si è tenuta a Roma presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, si è protratta per oltre sette ore. Il management dell'azienda incontrerà il Governo nella giornata di domani giovedì 16 marzo.Il nuovo Piano in industriale. Gubitosi, come si sa,. Luca Cordero di Montezemolo, di cui da settimane sono annunciate le dimissioni, rimane così per il momento al suo posto di Presidente senza deleghe.Da parte sua, al termine del Cda,. Nella prima fase abbiamo ricostruito il brand e fatto importanti investimenti nella formazione del personale e nelle nuove tecnologie; progressi che ci permetteranno ora di proseguire lungo il percorso necessario di profondo cambiamento"."L'industria del trasporto aereo - ha aggiunto Ball- è in continua evoluzione ed è caratterizzata da una concorrenza spietata: solo un cambiamento radicale potrà ridare un futuro alla nostra compagnia.