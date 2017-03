E.On ancora "in fase di transizione": perdita record nel 2016

E.On

(Teleborsa) -, che chiude l'esercizio 2016 con una, a causa delle svalutazioni legate alla vendita degli asset petroliferi che hanno pesato per ben 25 miliardi. Anche il 2015 aveva chiuso in perdita per 7 miliardi a causa della ristrutturazione."Il 2016 e' stato un anno di transizione", ha detto il, aggiungendo che la ristrutturazione "permette di focalizzare tutte le nostre energie sui nostri tre core business: le reti, le soluzioni per i clienti e le rinnovabili".