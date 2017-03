La Fed alza i tassi allo 0,75-1% ma conferma una inclinazione da "colomba"

euro/dollaro

(Teleborsa) - Il, comitato di politica monetaria della federa Reserve, come ampiamente atteso, portandoli in una banda compresa L'ultimo aumento dei tassi risaliva alla fine del 2015 , quando la banca centrale statunitense aveva avviato l', in seguito interrotta per il sopravvenire di rischi ed incertezze per l'economia globale La Fed conferma anche una, anticipando che vi saranno altri. Una indicazione che fotografa una, come sottolineato da Bill Gross di Janus Capital, nonostante dal comunicato sia scomparsa la parola "solo" ad indicare che la Fed effettuera "aumenti solo graduali dei tassi" nei prossimi mesi. Un rialzo più corposo è dietro la finestra?La decisione, che era statanell'ultimo periodo, era pressoché scontata dai mercati e si basa su previsioni di crescita leggermente più ottimistiche degli economisti della Fed Per questo motivo il(+0,6%), accelerando dopo la conferma di una strategia di aumenti molto graduale, mentre(S&P 500 +0,67%, Nasdaq +0,58%, Dow Jones +0,46%).