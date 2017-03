Leonardo torna a distribuire un dividendo. Risultati 2016 in crescita

Leonardo

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2016 con risultati in crescita e torna a distribuire un“Sono particolarmente orgoglioso di presentare oggi agli azionisti una società radicalmente diversa dal passato: più trasparente, snella, concentrata, efficace, efficiente e dalla solida struttura patrimoniale. Una società che grazie agli ottimi risultati del 2016, nei quali si è vista una forte riduzione del debito,i nonché segnale di una ritrovata normalità e sostenibilità", ha commentato l'Ad"Leonardo - ha aggiunto - si trova ora nelle migliori condizioni per affrontare le prossime sfide di crescita e sviluppo e per operare da protagonista nel mercato globale con le proprie tecnologie e soluzioni all'avanguardia".Il risultato netto pari a 507 milioni di euro, risulta inferiore di 20 milioni rispetto ai 527 milioni del 2015, a causa del venir meno di alcune voci straordinarie, mentredi euro dai 253 milioni del 2015.L' EBITDA aumenta del 2% e l'EBIT dell’11%, confermando che è statoa due cifre., in linea con le guidance e nonostante un impatto dei tassi di cambio significativamente negativo., la conferma di una solida generazione di cassa e ricavi in linea con il 2016. L’indebitamento è previsto in ulteriore riduzione a circa 2,5 miliardi di euro.