Mediaset, P.S. Berlusconi su Vivendi: "soluzione loro problema, noi danneggiati"

Ei Towers

Rai Way

(Teleborsa) -A margine della presentazione di RadioMediaset, l'Ad di Mediaset, a chi chiedeva conto della lite in corso con il colosso media di Vincent Bolloré per la questione Premium , ha dettoed ha aggiunto cheRicordando che fra Mediaset e Fininvest sono stati chiesti, P.S. Berlusconi ha affermato:. Poi, ha affrontato il problema della scalata dei francesi sul gruppo di Cologno Monzese, affermando che Fininvest ha il 40% circa e, potendo crescere del 5% ogni anno,Il figlio dell'ex Pemier: "Non c'è nulla di vero nelle indiscrezioni di stampa che di recente hanno parlato di una stretta finale con Sky sulla pay-tv".Il numero uno di Mediaset ha espresso la sua opinione anche riguardo la possibilità di, affermandoe che "proseguono i contatti" fra le due società. L'OPA della controllata di Mediaset sulla società che detiene le torri RAI era fallita nella primavera del 2015 Il- che comprende R101, Radio 105, Virgin Radio e una partenship con Radio Montecarlo - ha registrato nel primo trimestre del 2017 unarispetto allo stesso periodo del 2016. Nella radio Mediaset ha investito 130 milioni con l'obiettivo di avere un risultato operativo quest'anno positivo per 5 milioni ed un target al 2020 di un risultato operativo positivo per 13 milioni.