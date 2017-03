Piazza Affari in lieve rialzo. Europa più cauta in attesa della Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Avvio di giornata all'insegna della cautela per le principali borse delcon Piazza Affari che si allinea si mostra in leggero vantaggio rispetto agli eurolistini. Gli investitori oggi in attesa del voto in Olanda dove si sono aperti i seggi per circa tredici milioni di elettori.L'attesa riguarda anche lache stasera si pronuncerà in materia di tassi di interesse.Ormai il rialzo del costo denaro sembra dato per certo , ma i riflettori sono puntati sulla chairwoman della FED,, per capire le intenzioni della banca centrale americana.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,064. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Rialza la testa il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che avanza dell'1,66%.poco mossoche mostra un +0,18%. In lieve rialzoche riporta un misero +0,21%. Resta vicino alla parità(+0,10%).Avvia in lieve rialzo ilche sale dello 0,39%. Sulla stessa linea ilche avanza dello 0,36%.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,84%.che mostra un ampio progresso dell'1,42%.che mostra un moderato rialzo dello 0,97%. I titoli petroliferi rialzano la testa sulla scia dell'aumento dei prezzi del petrolio, dopo che ieri erano stati penalizzato dal crollo del greggio.anche, dopo il dietrofront di Muller che ha aperto uno spiraglio a Marchionne , che segna un rialzo dello 0,68%., invece, si manifestano suche cede il 5%.che cede lo 0,26%.