Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%; poco sopra la parità lo(+0,68%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,08%),(+1,64%) e(+1,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,63%),(+1,59%),(+1,56%) e(+1,46%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,90%),(+2,77%),(+2,67%) e(+2,52%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,70%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%.