Regno Unito: si rafforza il mercato del lavoro

(Teleborsa) - Mercato del lavoro in recupero in Gran Bretagna.Mentre la Brexit ha preso il via ufficialmente . Il dato pubblicato dall') è migliore del consensus che indicava un tasso stabile al 4,8%. L'ONS spiega inoltre che si tratta del livello più basso da 1975.Nei tre mesi a gennaio, il totale dei disoccupati è di 1,58 mln di unità (+31 mila rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno).Nello stesso periodo, il numero degli occupati è pari 31,85 mln di unità: 92 mila in più rispetto al trimestre precedente e 315 mila unità in aumento su anno.Infine, ili (esclusi i bonus) ha mostrato una variazione positiva del 2,3% in frenata rispetto al 2,6% del trimestre precedente. Stessa variazione del +2,2%% includendo i bonus.