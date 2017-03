Scuola, al via prove aggiuntive del Concorsone ma molti posti non ci sono più

(Teleborsa) - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso delle, come atto consequenziale ai provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto: i candidati si presenteranno alle prove tra il 3 e il 20 aprile 2017.Per il resto,. Proprio oggi si è aggiunta un’altra beffa, vissuta da tre docenti vincitori di concorso in Sicilia, prima immessi in ruolo e poi alla porta perché le cattedre dove erano stati collocati non c’erano più.A tal proposito, il sindacato della scuola, che molte battaglie legali ha portato avanti in quest'ambito, si è offerto di patrocinare il ricorso al giudice del lavoro, per tutelare i diritti di questi tre insegnanti e di tutti coloro che il Miur dovesse decidere di licenziare in corso d’opera.Dalle commissioni parlamentari, intanto, giungono id’istituto."Non si può dire a chi ha superato le prove concorsuale che i posti non ci sono più", replica il leader del sindacato, aggiungendo che "il problema è di chi non li ha accantonati, quindi dell’amministrazione, non di chi ha dimostrato di avere titoli e competenze per ricoprirli".