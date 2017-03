Scuola piloti invita giovani italiani a "studiare" per condurre aerei di Norwegian Airlines

(Teleborsa) - Grazie ad, uno dei principali player nella gestione degli equipaggi di volo presente in 18 Paesi, selezionati da OSM più di dieci piloti che hanno ottenuto la loro licenza presso FTEJerez negli ultimi mesi.. Ora la ricerca di candidati è rivoltaGrazie ai successi ottenuti con questo accordo,. Attraverso questo programma. I candidati selezionati cominceranno l’addestramento durante l’autunno 2017, e, alla fine del corso, entreranno nel roster di Norwegian Airlines dopo aver ottenuto l’abilitazione di tipo fornita dalla stessa compagnia.. Così facendo, il programma è effettivamente, offrendo ai futuri piloti di questo Paese una"Qui in OSM siamo felici di lanciare questo programma in collaborazione con FTEJerez - ha dichiarato Lise Lunding, Direttore della formazione presso OSM Aviation Group - e, ha aggiunto: "Siamo estremamente felici che una compagnia dell’importanza di OSM Aviation abbia scelto FTEJerez come scuola ufficiale per formare i futuri comandanti di Norwegian.