Terna chiude il bilancio 2016 in crescita. Del Fante: "più investimenti per sviluppo"

Terna

(Teleborsa) -di euro, in crescita del 6,3% rispetto all'anno prima, mentre il risultato ante imposte si attesta a 933,2 milioni di euro.proposto didi euro per azione, grazie soprattutto alle(+45,7 milioni di euro)e per effetto dell’apporto della Rete di Trasmissione Nazionale acquisita a fine 2015 dal Gruppo FSI.L’ EBITDA si attesta a 1.544,7 milioni di euro, in crescita di 5,5 milioni di euro (+0,4%) rispetto al 2015. L’EBIT si attesta a 1.036 milioni di euro, rispetto a 1.022,4 milioni di euro del 2015 (+1,3%).“Chiudiamo anche il 2016 con una crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari, grazie soprattutto all'effetto positivo dei programmi di ottimizzazione dei processi operativi e di disciplina finanziaria avviati negli scorsi anni" dichiara l’Amministratore Delegato,, ricordando che nel nuovo piano sono stati programmati "investimenti ancora più consistenti in progetti di sviluppo della rete elettrica nazionale e di interconnessione con l’estero che potranno aiutare la piena integrazione delle fonti rinnovabili nella rete e consentire al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti".