Tutti pazzi per il Car sharing: + 35% negli ultimi sei mesi

(Teleborsa) - L'idea dell'auto condivisa convince sempre di più gli italiani: negli ultimi sei mesi, in Italia, infatti,Lo rivelano i dati diffusi da Urbi, l’aggregatore dei principali sistemi di urban mobility, in occasione del convegno “Smart Mobility in Smart Cities” che ha messo sotto la lente d'ingrandimentoinsomma,e, a dirlo, sono i numeri:percorsi in un milione e ottocentomila ore trascorse a bordo, una flotta diveicoli a disposizione (2.386 a Milano, 1.570 a Roma, 610 a Torino e 464 a Firenze),di prenotazioni edi noleggio, per una media di 25 minuti a prelievo.L'aumento maggiore si è registrato a, dove si sono guadagnati 54 punti percentuali rispetto a sei mesi fa. Seguono(+41%),(+20%) e(+10%).