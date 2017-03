Wall Street parte in cauto rialzo aspettando la Fed

Dow Jones

3M

(Teleborsa) -, che attende con ansia le, anche se un rialzo dei tassi d'interesse è ormai scontato Sul fronte macro, i dati di oggi su inflazione vendite al dettaglio non hanno molto sorpreso.Alla borsa di New York, l'indiceriporta una variazione pari a +0,17%, mentre loavanza dello 0,19% a 2.370,57 punti. Sopra la parità il, che mostra un incremento dello 0,16%.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,11%),(-0,91%) e(-0,82%).del Dow Jones,(+0,65%),(+0,60%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre le contrattazioni a -0,88%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,64%.