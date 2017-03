Generali, risultati 2016 record e aumento della cedola

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -: il risultato operativo registra la miglior performance di sempre, grazie all'eccellente andamento di entrambi i segmenti Vita e Danni sostenuti dal forte sviluppo delle performance tecniche e ad una maggiore disciplina nei costi, mentre. Sarà proposto un, in aumento del 11,1% rispetto allo scorso anno.i di euro, mentre ilraggiunge un, in crescita dello 0,9% grazie al forte incremento del segmento vita (+5,5%) e Danni (+2,9%).: cresce il Danni (+2,1%), prosegue l’approccio disciplinato nel Vita (-6,3%), confermato da ottima qualità raccolta netta che supera i 12 miliardi.Nonostante uno scenario macroeconomico sfidante e un contesto di bassi tassi d’interesse, le azioni intraprese hanno determinato un’ottima redditività operativa grazie anche ad una- per la prima volta in calo di circa 70 milioni - cheIl CEO, ha commentato con molta soddisfazione i risultati, affermando chee ricordando che, grazie alla gestione attenta dei costi,"Siamo orgogliosi di questi risultati - ha detto - ma li consideriamo solo un primo passo nel percorso intrapreso per diventare la migliore compagnia di assicurazione per clienti, agenti, dipendenti e investitori e guardiamo al futuro con fiducia, come un Gruppo indipendente, italiano, a vocazione internazionale".