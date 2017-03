Mezzi pesanti: emissioni di CO2 ridotte almeno di 8,2% con tecnologia "truck platooning"

(Teleborsa) - Fino all’8,2% di riduzione delle emissioni di CO2Il dato emerge da un’elaborazione dell’(Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici)(associazione tra società operanti nel settore europeo dei trasporti) ed Acea (l’associazione dei costruttori europei di automobili).I sistemi di platooning costituisconoApplicati ai mezzi pesanti, i sistemi noti con il nome di "truck platooning"A stabilire ilè dunque proprioIn questo modo, grazie al mantenimento della velocità costante, alle minori frenate e accelerazioni e allo sfruttamento della scia aerodinamica con il veicolo che lo precede, è possibile ottenere un risparmio di carburante e di emissioni di CO2 che è pari al 4,5% per il camion di testa e al 12% per i camion che seguono. La media di questi risultati dà, come si è detto in apertura, una riduzione minima delle emissioni di CO2 dell’8,2% , una percentuale che tende a salire al crescere del numero dei veicoli che seguono il primo.Il sistema del "truck platooning", utilizzando in tal modo le strade in maniera più razionale, con meno ingorghi e consegne più veloci. Da questo punto di vista, tale sistema rappresenta senza dubbio un punto di partenza per una nuova idea di logistica sostenibile applicata al settore del trasporto merci.Il "truck platooning". Ma nell'attesa che il "truck platooning" si sviluppi, vi sono soluzioni che già oggi possono rendere più efficienti e virtuose le aziende di autotrasporto. Tra questi è da citareinfatti hanno uni perché l’intera struttura portante viene recuperata da un pneumatico già utilizzato. Il tutto, naturalmente,, dal momento che il ricostruito viene sottoposto alle stesse prove dei normali pneumatici prima di essere immessi sul mercato.