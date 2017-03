Nuovo sistema di visto elettronico per l'Azerbaijan

(Teleborsa) -, con una procedura completamente digitalizzata. Il visto così ottenuto avrà una validità di 30 giorni ed un costo pari a 20 dollari Usa.L’indirizzo del sito per le procedure di visto elettronico è: https://evisa.gov.az/en/

Il nuovo sistema di visto elettronico riduce di molto i tempi ed i costi, in quanto non sarà più necessario recarsi personalmente presso i consolati dell’Azerbaijan per la domanda., permettendo quindi notevole semplificazione anche per questo tipo di utenti.Il visto elettronico sarà rilasciato. Tutte le procedure saranno digitali, con notevole risparmio di tempo e denaro.Al pari di Cipro,