Olanda, le forze di ultradestra non sfondano. Vincono liberali di Rutte

(Teleborsa) - Le, termometro della situazione politica e del sentiment in Europa, si chiudono con la, tendenzialmente xenofobe e protezionistiche., anche se si indeboliscono rispetto alle passate elezioni del 2012., confermando i primi exit poll arrivati nella serata di ieri alla chiusura delle urne. Ai social democratici sono andati, ma una decina in meno rispetto alle consultazioni del 2012., "populista", "islamofobo" ed "anti europeista" e per questo temuto dall'Europa, che conquista, non sufficienti s strappare la maggioranza relativa, ma(cinque in più) rispetto alle passate elezioni. Seguono a breve distanza i democristiani del Cda (19 seggi) ed i liberali di sinistra del D66 (19 seggi).All'esito certo delle elezioni, ilsi è detto molto soddisfatto del risultato ed ha affermato che. In una telefonata, il Presidente della Commissione europea,, si è congratulato per la "chiara vittoria" del Vvd ed ha dichiarato che questo è statoed un votoDall'altra parte della barricata,ha ringraziato i suoi elettori, ricordando. Poi, si è detto disponibile ad entrare in una coalizione di governo.