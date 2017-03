Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.934,55 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.381,38 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,63%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,07%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,09%),(-0,90%) e(-0,63%).Tra i(+0,80%),(+0,66%),(+0,54%) e(+0,53%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,08%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,63%),(+2,47%),(+1,45%) e(+1,30%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,67%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,91%.Sensibili perdite per, in calo del 2,76%.In apnea, che arretra del 2,34%.