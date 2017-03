Banche venete, CdA confermano presenza "requisiti" per l'intervento dello Stato

Banca MPS

(Teleborsa) -Le travagliate, alle prese con un faticosissimo ed incertoper gli azionisti, per il quale la prima dice di aver raggiunto già il 60% di adesioni, potrebbero accedere allamediante garanzie statali. La stessa usata per, tenutisi ieri, ha accertato laalle due banche per accedere alla procedura in questione. L'accertamento dei requisiti su base stand alone sarebbe propedeutico ad una ricapitalizzazione di emergenza delle banche in vista di una successiva fusione, ma eraPer le due banche si parla ancora di un, oltre al miliardi anticipato dal, ma i soci del fondo istituito per "alleviare le sofferenze" non sembrerebbero inclini ad usare queste risorse per una nuova ricapitalizzaizone, dato che Atlante ha già speso 2,5 miliardi in sede di Ipo. E' quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal numero uno di, secondo il quale NPL ) delle due banche, ma per il banchiereUnica garanzia per gli investitori? Per Carlo Messina è la presenza di un manager competente e di esperienza come Viola.