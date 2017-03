Digital Business Forum al via: come fare affari nel web?

Italiaonline

(Teleborsa) - Partirà da Brescia il 21 marzo prossimo ildella internet company italiana. Si tratta di una serie di workshop gratuiti per scoprire lee rivolti agli imprenditori sul territorio ed a tutti i professionisti che sono interessati ad approfondire le strategie per la migliore presenza online.Parteciperanno anche esponenti della big americana del web(Interactive Advertising Bureau), la più importante Associazione nel campo della pubblicità digitale a livello mondiale che rappresenta l’intera filiera del mercato della comunicazione interattiva in Italia. Fra i relatori, la Strategic Partnerships Manager EMEA in Google, il Direttore Generale di IAB Italia, Daniele Sesini, e Mauro Gaia, Chief Commercial Officer Media Agency Italiaonline, a capo della rete vendita che da anni è al fianco delle PMI.