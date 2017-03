Enel annuncia risultati 2016 oltre le attese, dividendo e buyback

Enel

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2016 condegli analisti. La compagnia energetica riporta infatti un(2.196 milioni di euro nel 2015), mentre l'utile netto ordinario sale del 12,3 a 3.243 milioni di euro."La eccellente performance del gruppo nell’implementazione della nostra strategia ci ha permesso di conseguiree di registrare un EBITDA in crescita per la prima volta dal 2013", ha commentato, ricordando che "i risultati conseguiti nel 2016 ci hanno permesso di raggiungere un utile netto superiore del 17% a quello del 2015 e di portare il pay-out al 57%".per effetto dell’andamento negativo dei tassi di cambio, delle minori attività di trading di energia elettrica, del deconsolidamento di Slovenské elektrárne, della riduzione dei prezzi di vendita nei mercati maturi nonché della minore produzione di energia.risulta quasi invariato a 15.276 milioni di euro ea 15.174 milioni di euro risulta in crescita dello 0,9% per la prima volta in quattro anni.a 8.921 milioni di euroa 37.553 milioni di euro dai 37.545 milioni di euro a fine 2015.Sarà proposto uncomplessivo per l’intero esercizio 2016 pari a(di cui 0,9 euro per azione corrisposti quale acconto a gennaio 2017), con un, superiore rispetto al 55% indicato nella politica dei dividendi per l’esercizio 2016., menre rispetto alla, Enel attende un incremento delsull’utile netto ordinario consolidato dell’, rispetto al 60% inmdicato in precedenza, ed al 70% sull’utile netto ordinario consolidato degli esercizi 2018 e 2019, rispetto al 65%. Dividendo minimo di 0,21 euro per azione sui risultati dell’esercizio 2017.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche di sottoporre all’Assemblea ordinaria degli azionisti, convocata il prossimo 4 maggio 2017, unaper un massimo di 500 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative delsociale, e un esborso complessivo