Francia, migliorate le prospettive di crescita verso media Eurozona

(Teleborsa) -. Lo ha confermato l', ufficio statistico francese, in una nota di aggiornamento sulla congiuntura, dopo l'accelerazione rilevata a fine 2016 Dal report emerge chementre quella del primo trimestre è stata confermata allo 0,3%, nonostante la Banque de France abbia rivisto la sua previsione al rialzo dello 0,4%.Secondo le nuove previsioni,, poiché "le prospettive per le aziende sono chiaramente migliorate" e questo, assieme agli incentivi fiscali, sta stimolando la, che si unisce all'ed al miglioramento delLa crescita cumulata del, in linea con la crescita attesa della Zona Euro.Vi sono però alcune, ma fanno tutte riferimento alle, che si terranno a maggio, ed alle, che avranno luogo in autunno.