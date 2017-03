International Airlines group (IAG) lancia low cost Level da Spagna per rotte intercontinentali

(Teleborsa) -LEVEL opererà con due nuovi aeromobiliinizialmente utilizzeràcreando fino a 250 posti di lavoro con base a Barcellona.è stata scelta come. Le tariffe partono da 99 euro per tratta e i biglietti sono in vendita da oggi su flylevel.com.Un bagaglio registrato, oltre a uno a mano, pasti, scelta del posto e le ultime uscite cinematografiche.. Tutti i clienti avranno accesso ad una inflight technology di nuova generazione con una vasta gamma di opzioni di intrattenimento a bordo. La connettività internet ad alta velocità sarà disponibile a pagamento, con prezzi a partire da 8,99 euro.I clienti di LEVEL saranno in grado di. Questo, una volta raggiunto un punteggio sufficiente, darà la possibilità di volare verso 380 destinazioni in tutto il network del Gruppo."LEVEL è un nuovo- ha annunciato Andrà ad integrare il portfolio esistente, diversificando ulteriormente la nostra attuale base di clienti . Barcellona è la base di partenza di Vueling e ciò consentirà ai clienti diSiamo davvero entusiasti delle opportunità di espansione e abbiamo intenzione di portare LEVEL verso altre destinazioni europee".I voli verso Los Angeles partiranno il primo giugno 2017, con due collegamenti a settimana. La rotta verso San Francisco (Oakland) inizierà il 2 giugno, con frequenza trisettimanale. Il primo aereo per Punta Cana (Repubblica Dominicana) partirà il 10 giugno e opererà due volte a settimana, mentre i voli verso Buenos Aires comincerannoIag. International il 17 giugno, operati tre volte a settimana.