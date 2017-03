La bolletta che scotta: solo il 27% fa l'autolettura. Ma non risparmia...

(Teleborsa) -Quanto ne sanno gli italiani in materia? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Facile.it che ha analizzato i dati dichiarati dai propri utenti in fase di preventivo scoprendo che se, per i consumi del gas fanno"L’autolettura permette al cliente di ricevere una fatturazione basata sui consumi reali e non su quelli stimati, ha dichiarato Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it, ma pochi sanno che la quasi totalità dei fornitori, quando effettua stime, lo fa in maniera conservativa con misure che oscillanoA guidare la classifica delle regioni più propense a comunicare proattivamente al proprio fornitore i reali consumi di casa è laGuardando la classifica al contrario si scopre che la pratica dell’autolettura è quasi assente al sud e nelle isole con regioni dove la percentuale non arriva nemmeno