Leonardo in rosso fra giudizi analisti e rumors su Moretti e Ipo controllata DRS

Leonardo

(Teleborsa) - Dopo un esordio positivoche evidenzia un ribasso dello 0,6%, dopo alcuni giudizi contrastanti degli analisti ed una serie diQuesti ultimi riguardano la, di cui detiene il 49% capitale, e le voci che parlano dell'Quanto ai, la banca d'affariha alzato la raccomandazione a Equalweight con target price confermato a 14 euro,ha migliorato a Overweight c rialzo del target a 16 euro,conferma Outperform con aumento del prezzo a 16 euro e Societe Generale conferma un Buy con aumento del valore a 18 euro. Al contrario,ha tagliato il suo giudizio a Hold dal precedente Buy.Lo status tecnico di breve periodo de titolomette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,03 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,55. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,51.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)