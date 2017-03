Piazza Affari in fondo ai listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Fa peggioche chiude sotto la parità.Gli investitori per tutta la giornata hanno confermato una certa cautela, mentre i riflettori sono puntati sulSul valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 48,75 dollari per barile.in moderato aumentoche archivia la giornata con un +0,10%. Guadagno moderato anche perche avanza dello 0,12%. Fa meglioche segna un incremento marginale dello 0,32%.chiude sotto la parità con ilche archivia la giornata con un -0,18%.Tra lea grande capitalizzazione, svettache mostra un rialzo dell'1,88%. A seguireche avanza dell'1,86%. Fanno Bene ancheche chiudono rispettivamente con un +1,79% e +1,78%.che mostra un discreto guadagno dell'1,69%, grazie ad un giudizio di Barclays con un vantaggio dello 0,95%, in un panorama bancario che non brilla.è quella diche cede il 2,37%, fra una serie di giudizi degli analisti e le voci di cambio al vertice.su, che registra un importante calo dell'1,89%, dopo la complessa dismissione della quota di(-0,93%).In rossoche mostra un calo dello 0,94%, sull'effetto selling on news di risultati sopra le attese Fuori dal principale listinosale di oltre il 5% dopo che nel 2016 è ritornata all'utile Buona la performance deche ha chiuso in corsa con un rialzo del 7,65%. Il titolo ha beneficiato di rumors su un possibile interesse, respinto, da parte dio di investitori cinesi sull'aumento di capitale.