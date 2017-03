Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.914,62 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.378,25 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,08%); in frazionale calo lo(-0,23%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,58%),(+0,55%) e(+0,51%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,06%) e(-0,53%).del Dow Jones,(+1,06%),(+1,04%),(+1,00%) e(+0,68%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,74%.Sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,11%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%.avanza dello 0,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,72%),(+3,81%),(+2,91%) e(+2,20%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,45%.