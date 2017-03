Treni, sconti sulle Frecce e navetta per gli internazionali di tennis BNL d’Italia 2017

(Teleborsa) -. In occasione della manifestazione tennistica più importante d’Italia e tra le più prestigiose nel panorama internazionale, le Frecce offrono un’ottima opportunità pere assistere ai match sportivi che si terrannoI clienti di Trenitalia in possesso di un biglietto del Torneo potranno infatti usufruire dell’dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca di andata e/o ritorno per/da Roma.I viaggiatori che arriveranno alla stazione di Roma Termini potranno, inoltre, utilizzare unche li porterà direttamente al Foro Italico, e viceversa.L’offerta per viaggiare sulle Frecce a prezzo scontato del 30% è già acquistabile su tutti i canali di vendita di Trenitalia ed è valida per i viaggi con viaggi su Roma, dall’11 al 21 maggio, e/o ritorno dalla Capitale, dal 13 al 22 maggio 2017. Al personale di controlleria a bordo treno dovrà essere esibito il biglietto del Torneo, in formato cartaceo o elettronico, o la prenotazione ticketless con ritiro presso il Foro Italico. La speciale offerta non copre il livello di servizio Executive.