Wall Street rimane in stand-by

(Teleborsa) -.Gli investitori rimangono cauti in attesa dei risvolti politici in arrivo dal G20 che si è aperto oggi a Baden-Baden e che si concluderà domani.Dal fronte macroeconomico, la produzione industriale è rimasta al palo nel mese di febbraio , mentre è salito il leading indicator e la fiducia dei consumatori Tra gli indici a stelle e strisce, nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.943,82 punti. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza loche si posiziona a 2.382,19 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,08%).(+0,89%),(+0,54%) e(+0,44%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,83%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,25%),(+1,17%),(+0,97%) e(+0,74%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.che mostra una limatura dello 0,83%., che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.Tra i(+4,40%),(+4,39%),(+2,97%) e(+2,12%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,41%.su, che soffre un decremento del 2,84%., con un netto svantaggio dell'1,57%.che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.