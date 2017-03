Alitalia: al via i tavoli tecnici ma i sindacati confermano lo sciopero

(Teleborsa) - Prenderanno il via già da domani mattina, 21 marzo, una serie di tavoli tecnici. E' l'esito dell'incontro odierno tra Governo, Alitalia e sindacati, che comunque confermano lo sciopero unitario del 5 aprile prossimo."Non ci siamo proprio", ha ribadito il, uscendo dal MISE al termine dell'incontro. "Lo sciopero è confermato".Per il, la situazione di Alitalia "è molto critica". Abbiamo cominciato a lavorare e continueremo a lavorare. "Servono approfondimenti". Ieri, il titolare del dicastero, ha escluso il commissariamento di Alitalia da parte dello Stato "Gli incontri tecnici, ha spiegato il, inizieranno già da mercoledì prossimo, e proseguiranno giovedì. La prossima settimana sono previsti per lunedì, giovedì e venerdì, per cominciare a lavorare sui numeri e sulla solidità del piano. Dobbiamo partire dall'analisi dei conti del 2016 per poter trovare costi ulteriormente comprimibili".