Leonardo giù in borsa dopo il cambio al vertice e un downgrade

(Teleborsa) -

Si muove in profondo rosso Leonardo, che viaggia in forte flessione in Borsa, mostrando una perdita del 3,60%. A penalizzare il titolo, già oggetto di alleggerimenti dopo il rally precedente, contribuiscono la conferma della revoca di Mauro Moretti quale Ad ed un downgrade di Kepler Cheuvreux: il broker ha tagliato il giudizio a Hold da Buy, indicando un target price di 14 euro.

Leonardo

Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,35 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,99. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,71.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)