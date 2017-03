Mondo TV trasmetterà Lulu Vroumette, Marcus Level e L’Isola del Tesoro in Russia e CSI

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiunto un’intesa con Z?? 1HDTV, società con sede a San Pietroburgo in Russia, per la concessione di una licenzaavente ad oggetto lo sfruttamento televisivo di Lulu Vroumette e Marcus Level, prodotti dalla Mondo TV France e distribuiti dalla Mondo TV S.p.A., e L’Isola del Tesoro, coprodotta con RAI.Con il nuovo accordo la licenziataria potrà offrire i programmi licenziati nei territori della Russia e del CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) per un periodo di due anni in via non esclusiva sulla piattaforma televisiva a pagamento denominata Ginger HD.Continua l’interesse nel mercato russo per le property della Mondo TV con il primo accordo per la Mondo TV di trasmissione di programmi del gruppo sulla suddetta piattaforma pay-tv.