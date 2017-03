OPA Meridie, risultati definitivi dell'offerta dopo riapertura termini

Meridie

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria ( OPA lanciata da Servizi Societari sulle azioni, partita il 6 febbraio e terminata lo scorso 3 marzo, risultano portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini n. 606.798 Azioni pari a circa l'1,62% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e allo 0,97% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 60.679,80., risultano portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini: n. 346.798 Azioni Quotate, pari a circa lo 0,55% del capitale sociale dell'Emittente e a circa lo 0,67% del capitale sociale dell’Emittente rappresentato da Azioni Quotate; n. 260.000 Azioni Non Quotate, pari a circa lo 0,42%del capitale sociale dell'Emittente., sono state portate complessivamente in adesione all’Offerta, ivi inclusa la Riapertura dei Termini, complessive n. 24.801.456 Azioni, pari a circa il 66,298% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 39,82% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 2.480.145,60, di cui n. 22.341.456 Azioni Quotate, pari a circa il 63,92% delle Azioni Quotate Oggetto dell'Offerta, a circa il 59,72% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, a circa il 35,87% del capitale sociale dell’Emittente e a circa il 43,2% del capitale sociale dell’Emittente rappresentato da Azioni Quotate e n. 2.460.000 Azioni Non Quotate, pari al 100% delle Azioni Non Quotate Oggetto dell'Offerta, a circa il 6,57% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 3,95% del capitale sociale dell’Emittente.A seguito e per effetto dell’Offerta (ivi inclusa la Riapertura dei Termini) l’Offerente ed i Soggetti in Concerto detengono complessivamente n. 49.665.436 Azioni, pari al 79,75% del capitale sociale dell’Emittente di cui n. 39.105.436 Azioni Quotate, pari a circa il 62,79% del capitale sociale dell’Emittente e pari a circa il 75,62% del capitale sociale dell’Emittente rappresentato da Azioni Quotate e n. 10.560.000 Azioni Non Quotate, pari a circa il 16,95% de l capitale sociale dell’Emittente.Ildurante la Riapertura dei Termini, che è in contanti e pari ad Euro 0,10 per Azione,, ossia il terzo Giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni portate in Adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini.